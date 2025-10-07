7'den 70'e herkesi ağırlayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kocaelispor taraftarına özel olarak düzenlenen bilgi yarışmasında ilk 3'e girenler forma kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşi, imza günleri ve çocuk oyunları gibi sahne oyunlarının yanı sıra akşamları da sinema gösterimi ve Kocaelispor'a özel sahne etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Kocaelispor taraftarları, gündüz kitap stantlarını gezerken akşam ise dev ekranda Kahoot uygulamasıyla bilgi yarışmasına katılıyor. Yarışmada soruları hızlıca cevaplayan 3 taraftara forma hediye edildi.

MEŞALELER YAKILDI, MARŞLAR SESLENDİRİLDİ

Kahoot uygulamasıyla kullanıcı adı alan yarışmacılar, Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık'ın hazırladığı soruları heyecanla cevapladı. Yarışmada 'İsmet Paşa Stadı'na gelen ilk Avrupa takımı hangisidir?', 'Kocaelispor taraftarının adı nedir?', 'Kocaelispor hangi Avrupa takımını 4-1 yendi?' 'Kocaelispor başkanının adı nedir?, 'Kocaelispor futbol dışında Avrupa'da hangi branşla ülkemizi temsil etti?' gibi sorular soruldu. Yarışma sonunda ByKörfez taraftarlara 3'lü çektirdi. Meşalelerin yakıldığı akşamda hep bir ağızdan Kocaelispor marşları seslendirildi.