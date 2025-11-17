Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem kursları başladı.

ANTALYA (İGFA) - Pastacılık, cilt bakımı ve makyaj, aşçı çırağı, el sanatları, sepet örücülüğü, yabancı dil ve elbise dikimi gibi geniş bir yelpazeye sahip olan kurslar ile kursiyerlere hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlanıyor.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM'lerde birinci dönem kursları başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 28 ATASEM kurs merkezinde 230 branşta 657 kurs açıldı.

Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

KURSİYERLERİN HEDEFİ SERTİFİKA VE İŞ

Kepez ATASEM Yaş Pasta Yapımı kursiyerlerinden Zübeyde Yıldırım, çocukluk yıllarından itibaren aşçılık hayali olduğunu söyleyerek, 'Meslekte ilerlemek ve profesyonel olarak çalışmak istiyorum. İleride belki bir pastane açmak ya da internet üzerinden satış yapmayı hedefliyorum. Kurs hepimiz için çok faydalı geçiyor' diye konuştu.

Kursiyerlerden Esin Doğan ise özel kursların maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, 'ATASEM hem ücretsiz hem de kaliteli eğitim veriyor. Kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacağız. Hayalim butik bir kafe açabilmek. Burada profesyonel ekipmanları kullanarak pasta tarifleri ve görsel sunum eğitimlerini uygulamalı öğreniyoruz' diye konuştu.

18 Yaşındaki Emir Karaaslan da yeme içme sektöründe ilerlemek için ATASEM'in kursuna geldiğini belirterek, 'İlk hedefim bu kursu başarıyla tamamlayıp sertifikamı almak. Sertifika işe girmemizde bizlere çok yardımcı olacak. Otellerde ya da yeme içme sektöründe ilerlemek istiyorum. Burada profesyonel bir mutfakta çalışıyoruz. Hep beraber hamur açıyor, pişiriyor, sunumlar yapıyoruz' diye konuştu.

SERPET ÖRÜCÜLÜĞÜ KURSUNDA İLMİK İLMİK EMEK

ATASEM'de unutulmaya yüz tutmuş meslek grubu içerisinde yer alan sepet örücülüğü kursu da veriliyor. Kursiyerler, kağıt, mısır koçanı ve palmiye gibi atıklardan ürettikleri avizeler, ekmek sepetleri, çamaşır sepetleri, çantalar, hasır sehpalar ve çeşitli ev dekoratif ürünleriyle hem el becerilerini geliştiriyor, hem de iş imkanı edinerek ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Emekli öğretmen Gönül Sarı Ağaoğlu 'Emekli olup iki yıl evde oturmaktan sıkılmıştım sonra ATASEM'e geldim ve iyi ki de gelmişim. Kağıttan sepetler dekoratif ürünler yaparak kendimi geliştirmeye başladım. Burada bir şeyler başarmak ve vaktimi olumlu harcamak beni mutlu ediyor. Yakınlarımdan bile şimdiden hediyelik siparişler almaya başladım' diye konuştu.

Kursiyerlerden Necla Nuran da 'Bu kursları belki evlerimizde internet üzerinde de izleyerek öğrenebiliriz ama sosyalleşmek için ATASEM'e geliyoruz. Sepet örücülüğü sabırla yapılan, teknikleri, işlemleri çok özel olan bir el sanatı. Bu kurs sayesinde sadece sepet değil tepsiler ekmek sepetleri ve avizeler yaparak çeşitleri artırıyoruz' diye konuştu.