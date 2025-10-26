Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu durumun toplum genelinde madde bağımlılığının yayılmasında büyük tehdit oluşturduğu belirtildi.

Konferansta, madde kullanan bir kişinin çevresindeki yaklaşık 16 kişiyi bağımlı hâle getirme riski taşıdığı da vurgulandı.

Konuşmacılar,uyuşturucu madde kullanan bireylerde görülen fiziksel, psikolojik ve davranışsal değişikliklere dikkat çekerek ebeveynleri çocuklarını takip etmeleri konusunda uyardı. Ailelerin çocuklarını yakından takip etmeleri ve bilinçli olmalarının madde bağımlılığının önlenmesinde büyük önem taşıdığı hatırlatıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uyarıcı madde çeşitleri ve bu maddelerin insan vücudu üzerindeki tepkimeleri hakkında detaylı bilgiler verilen konferansta, madde kullanımının genellikle merak ve arkadaş çevresinin etkisiyle başladığı vurgulandı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi, madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla belediye kültür salonunda bir konferans düzenledi.

