Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, iş dünyasının rekabet gücünü artırmaya yönelik fark yaratan bir etkinliğe daha imza attı.

KONYA (İGFA) - ASKON Konya Şubrsi, Anadolu Reklam Ajansları Derneği Başkanı ve ASKON Konya Yönetim Kurulu Üyesi İlter Türkmen'i ağırlayarak, 'Marka Çağında Hayatta Kalmak' temasıyla iş dünyasının nabzını tuttu. Programda, hız ekonomisi, marka hafızası ve yeni nesil iletişim stratejileri ele alınırken, günümüzün değişen iş dinamikleri ve markalaşmanın sürdürülebilir başarılardaki kritik rolü kapsamlı şekilde tartışıldı.

Türkmen, sunumunda markalaşmanın artık sadece bir pazarlama unsuru değil, kurumsal bir strateji ve kimlik meselesi haline geldiğini vurguladı.

Gelişen teknolojiyle birlikte iş dünyasında ortaya çıkan 'hız ekonomisi' kavramına dikkat çeken Türkmen, hızla değişen piyasa koşullarında markaların hafıza yönetimi, itibar sürdürülebilirliği ve duygusal bağ kurma becerileriyle ayakta kalabileceğini ifade etti.

Dijital çağda iletişimin önemine de değinen Türkmen, kurumların yalnızca ürün değil, değer üreten hikâyeler anlatması gerektiğini belirterek, 'Artık markalar, insanlara ne sattığından çok neye inandıklarını anlatmak zorunda,' dedi. Katılımcılara çeşitli marka örnekleri ve saha deneyimleri üzerinden rehberlik eden Türkmen, 'marka hafızasının' kurum kültürüyle iç içe bir süreç olduğunu ve bunun sürdürülebilir başarı için vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Etkinlik, iş insanları, girişimciler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Katılımcılar, interaktif söyleşi formatında gerçekleşen programda Türkmen'e yönelttikleri sorularla etkinliğe aktif katkı sağladı. ASKON Konya yönetimi, iş dünyasının gelişimine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti.

Programın sonunda ASKON Konya Şubesi Başkan Vekili Bülent Ferli, değerli paylaşımlarından dolayı İlter Türkmen'e teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.