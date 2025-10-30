Antalya Muratpaşa Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle Yaşlı Evleri'nde 60 yaş üstü kent sakinlerine yönelik sağlık taramaları ve fiziksel aktivite etkinlikleri başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da belediyenin Fener, Falez, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever Yaşlı Evleri'nde yürütülen uygulamayla kıdemli kent sakinleri, kan basıncı, kan şekeri, kolesterol ölçümleri ve vücut kitle indeksi gibi sağlık göstergelerini haftalık olarak takip edebiliyor.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından yürütülen '60 Yaş ve Üzeri Bireylerde Sağlığı Koruma ve Geliştirme Programı' kapsamında gerçekleştirilen sağlık taramalarında, ayrıca, kronik hastalık riskleri de düzenli olarak kontrol ediliyor. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla fiziksel aktiviteler düzenlenirken, bireylerin kendi sağlık durumlarını yakından izleyebilmeleri için mobil sağlık uygulamaları da tanıtılıyor.