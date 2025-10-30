İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda binlerce İzmirli ile fener alayında buluştu. İzmirliler 350 metrelik Türk bayrağı taşıyarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Konak'tan Cumhuriyet Meydanı'na devam eden fener alayı ve havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tüm gün büyük bir katılımla kutladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 102. yıl heyecanı tüm kenti sardı.

7'den 70'e İzmirli yurttaşlar kutlamalarda bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise binlerce İzmirli fener alayında buluştu. İzmirliler saat 20.00'de Hükümet Konağı önünde toplanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyüşe geçti.

Korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, odaların başkanları ile temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce yurttaş katıldı.

Kortej, Konak Pier önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşti. Bandonun çaldığı marşlar eşliğinde kortej Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam etti. Meydanda yapılan havai fişek gösterisi fener alayı yürüyüşüne renk kattı. Cumhuriyet coşkusu, saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Haluk Levent konseri ile doruğa çıktı.

TUGAY: CUMHURİYETİ ÇOK SEVİYORUZ

İzmirlilerin bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Cumhuriyeti çok seviyoruz. İzmir Cumhuriyeti çok seviyor. Bugün ona olan sevgimizi göstermek için bütün gün törenlerde, kutlamalarda hep birlikte yer aldık. Güzel ülkemizi, güzel ülkemizin güzel insanlarını çok seviyoruz. Çok güzel şeyler hak ettiklerini biliyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun' dedi.