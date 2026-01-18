Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Yörük Çalıştayı'nın 8'incisi sona erdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 'Yörüklerde Çocuklar ve Aksaçlılar' temasıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği Yörük Çalıştayı'nın 8'incisi sona erdi. Çalıştayda ilk oturum Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

AKSAÇLILARDAN SÖZLÜ KÜLTÜRE

Birinci oturumda Prof. Dr. Turgut Tok, 'Oğuz Kültür Dünyasında Aksaçlılar' başlıklı sunumuyla yer aldı. Oturumda Pamukkale Üniversitesi'nden Dr. Orhan Baldane 'Dil ve Kültür Taşıyıcısı Olarak Türk Dünyasında Aksaçlılar', Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan ise 'Göçebelik, Yörükler ve Yaşlılık' başlıklı sunumuyla yer aldı.

Biyomühendis, belgeselci ve yazar Hüseyin Çağlar İnce, 'Aksaçlılardan Çocuğa: Yörük Masallarının Hafızası' başlıklı sunumunda Yörük masallarının kuşaklar arası aktarımındaki önemine değindi. Oturumda ayrıca 'Köse - Bir Yörük Tesellisi' adlı kısa film de izleyicilerle buluştu.

ÇOCUK-AKSAÇLI BAĞI MASAYA YATIRILDI

Çalıştayın ikinci oturumu, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Bakır'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Dr. Bakır, 'Yörüklerde Aksaçlı-Çocuk İlişkilerinin Mekân Bağlamında Değerlendirilmesi' başlıklı sunumuyla çalıştaya katkı sundu.

Aynı oturumda Mimar Dr. Mukaddes Çırak Yılmaz 'Çocuk ve Aksaçlı Arasındaki Bağı Güçlendirici Mevcut Uygulamalar', Pamukkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi'nden Dr. Mehmet Tolga Bakırtaş 'Kıl Çadırdan Gökyüzüne: Obanın Küçük Mirasçıları ve Sözlü Gelenek' ve Sedat Çolak 'Geleneksel Yörük Oyunları' başlıklı sunumlarıyla yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fatih Uslu'nun yönettiği 'Yörük Beyleri Serbest Kürsüsü' oturumunda Yörük Beyleri konuşmacı olarak yer aldı. Ardından katılımcılarla soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi. Çaalıştay, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın konuşmacılara plaketlerini takdim etmesinin ardından sona erdi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Rabia Tokat'ın 'Toprağın Hafızası: Keçilerin İzinde' adlı seramik sergisi ile Mustafa Gümüş'ün Yörük kültürünü yansıtan fotoğraf sergisi, gün boyu Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan sergileri Başkan Uysal da ziyaret etti.