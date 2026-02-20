Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayının geleneksel ruhunu Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlediği etkinliklerle yaşatıyor.

ANTALYA (İGFA) - Ramazan Çarşısı kapsamında gerçekleştirilecek çocuk atölyeleri, geleneksel gösteriler ve konserler, meydanı Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlikte olma kültürü çerçevesinde bir buluşma alanına dönüştürüyor.

Yöresel iftariyelikler, hediyelik eşyalar ve el emeği ürünlerden oluşan stantların yer aldığı çarşı, alışverişin yanı sıra Ramazan akşamlarının kültürel ruhunu da kent sakinleriyle buluşturuyor.

ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

19 Mart'a kadar 11.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak Ramazan Çarşısı'nda her cumartesi ve pazar saat 16.00'dan itibaren Ramazan temalı gezici sirk ve karakter kortejleri meydanda olacak.

Aynı günlerde 16.00-19.00 saatleri arasında çocuklara yönelik yüz boyama ve balon şişirme etkinlikleri düzenlenecek. Her pazar ise saat 16.30'da çocuk tiyatrosu sahnelenecek.

GELENEKSEL GÖSTERİLER

Ramazan ayı boyunca çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat 19.30'da semazen gösterisi gerçekleştirilecek. Çarşamba ve cumartesileri ise saat 19.45'te Hacivat-Karagöz gösterisi izleyiciyle buluşacak.

Pazar günleri saat 19.45'te meddah ve orta oyunu sahnelenecek.

KONSERLER

Çarşamba ve cumartesi günleri program, saat 20.15'te düzenlenecek konserlerle sona erecek. Muratpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da belirlenen günlerde halk oyunları gösterileriyle etkinliklere renk katacak.

İlk konser 21 Şubat Cumartesi günü fasılla başlayacak. 25 Şubat Çarşamba Yasin Ateş, 28 Şubat Cumartesi fasıl, 4 Mart Çarşamba Zati Music dinleyiciyle buluşurken, 7 Mart Cumartesi Alican Gebetto ve Orkestrası 'Eski 45'likler Konseri' ile sahnede olacak.

11 Mart Çarşamba Yasin Ateş, 14 Mart Cumartesi ise Yudum Polat ve Orkestrası '90'lar Pop Konseri' ile sahne alırken, Ramazan'ın son konserini 18 Mart Çarşamba günü Zati Music verecek.