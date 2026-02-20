İzmir Karabağlar Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (KAR-KUT), afetlere hazırlık çalışmalarını akreditasyon süreci kapsamında sürdürüyor. Ekip, AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitim programına katılarak saha hazırlıklarını güçlendirdi.

İZMİR (İGFA) - Program kapsamında Temel kampçılık, haberleşme, yangın, afet farkındalık ve çadır kurma başlıklarında gerçekleştirilen eğitimler başarıyla tamamlanırken, ekiplerin sahadaki müdahale kapasitesini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalar da yapıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da eğitim programını ziyaret ederek KAR-KUT ekibi ve AFAD yetkilileriyle bir araya geldi. Arama Kurtarma Birim Amiri Demirkan Sarıkaya, Eğitim ve Sağlık Birimi Amiri Dr. Ertuğrul Usta, Sivil Savunma Uzmanı Bülent Tatar ve Eğitmen Ömer Selçuk Demir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kınay, sahadaki hazırlıkları yerinde inceledi.

KAR-KUT'un Karabağlar için önemli bir güvence olduğunu belirten Başkan Kınay 'Afetlere hazırlık bir tercih değil, zorunluluktur. KAR-KUT ekibimiz bilgiyle, koordinasyonla ve dayanışmayla güçleniyor.

Karabağlar'ın her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımız için umut ve güven olmaya devam edeceğiz. Eğitim ve akreditasyon süreçlerini kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.