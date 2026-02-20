Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu kentin dört bir yanına taşıyan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın ilk gününde binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

MANİSA (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev iftar sofrası, Manisalıların yoğun katılımıyla dolup taştı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programa Başkan Besim Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve CHP Manisa İl Başkanvekili Erdem Nalbant da katıldı.

Masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Besim Dutlulu, Ramazan'ın bereketini Manisa'nın her noktasında birlikte yaşayacaklarını vurguladı.

Ramazan'ın bir dayanışma ayı olduğunu belirten Başkan Dutlulu, 'Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Manisa için çalışıyoruz' mesajını verdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, iftar saatini ilahiler eşliğinde beklerken, ezanın okunmasıyla birlikte açılan oruçlar birlik duygusunu pekiştirdi.

GELENEKSEL GÖSTERİLERLE RAMAZAN COŞKUSU

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler iftar sonrasında da devam etti. İftar öncesinde düzenlenen tasavvuf musikisi dinletileri meydanda manevi bir atmosfer oluştururken, programın ilerleyen saatlerinde geleneksel Ramazan eğlenceleri sahne aldı.

Hacivat ve Karagöz, Orta Oyunu, Ateşbaz, Sihirbazlık Gösterisi ve müzikli gösteri gibi etkinlikler, her yaştan Manisalıya keyifli anlar yaşattı. Geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası canlandıran bu gösterilerle Ramazan geceleri kentin merkezinde coşkuyla karşılandı.