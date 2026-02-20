Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde spor yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Doğu Kışla Parkı'nda bulunan spor aletlerinin bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan açık alandaki spor aletlerinin bakım ve onarımını periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda zamanla yıpranan ve boyası aşınan spor ekipmanları elden geçirilerek, yeniden kullanıma kazandırılıyor.

ESTETİK GÖRÜNÜM KORUNUYOR

Son olarak İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Parkı'ndaki spor aletlerinin bakım ve onarımları gerçekleştirildi. Boya işlemleri sayesinde spor aletleri dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getirilirken, paslanma ve aşınmanın da önüne geçilmiş oldu.

Ekipler, hem estetik görünümün korunması hem de vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarının planlı programlı şekilde devam edeceğini belirterek, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.