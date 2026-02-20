Ankara'da Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile ramazan ayında ilçedeki 15 farklı noktada iftar sofrası kurdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören'de iftar saatinde evine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ise trafik lambaları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. Ramazan boyunca Keçiören'de vatandaşlar iftar heyecanını birlik ve beraberlik içinde doyasıya yaşayacak.

KUMANYA VE İFTAR SOFRALARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları bazı noktalarda çadırlarda, bazı noktalarda ise kapalı alanlar ve cami toplantı salonlarında vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlar burada hep birlikte oruçlarını açarak ramazan ayının manevi hazzını yaşadı. Öte yandan iftar saatinde evine ulaşamayan, yolda veya trafikte olan vatandaşların da mağdur olmaması için Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli noktalarında özellikle trafik lambaları, metro istasyonları ve otobüs duraklarında kumanya dağıtımı yapıldı. İçerisinde; hurma, su ve sandviç bulunan kumanyaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve ekibine teşekkür etti.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, paylaştığı mesajda, 'Ramazan ayına kavuşmanın huzurunu, mutluluğunu ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Aynı sofraya, aynı duaya, aynı rahmete yönelmenin kıymetini bir kez daha hissediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Hayırlı Ramazanlar.' ifadelerine yer verdi.

Keçiören Belediyesi'nin iftar sofraları ramazan boyunca 15 ayrı noktada vatandaşın hizmetinde olacak. İftar saatinde evine ulaşamayan veya trafikte olan vatandaşlar için ise kumanya dağıtımı devam edecek.