Edirne'de Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 7 eğitim kurumu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Erasmus+ 2026 yılı konsorsiyum projelerine seçilerek uluslararası iş birliklerinde yer alma hakkı kazandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uluslararası standartlarda eğitim, mesleki gelişim ve kültürel değişim hedefleri doğrultusunda belirlenen Keşan konsorsiyum üyeleri şöyle:

Ali Kale ve Kardeşleri Ortaokulu, Türkmen Ortaokulu, Keşan Mesleki Eğitim Merkezi, Keşan MTAL, Keşan Safiye Erol MTAL, KTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Keşan Halk Eğitimi Merkezi.

