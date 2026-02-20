Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, iftar öncesi Ulaşbaba ve Nalçacı caddelerinde işyerlerini ziyaret ederek, esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla hasbihal etti.

Ulaşbaba ve Nalçacı caddelerinde işyerlerini ziyaret ederek esnafı ve vatandaşları selamlayan Başkan Altay, 'Ramazan ayı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren müstesna bir zaman dilimi. Çarşımızdaki hareketlilik, esnafımızın gayreti ve hemşehrilerimizin samimiyeti bizleri mutlu ediyor. Bizler de her fırsatta hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya, taleplerini yerinde dinlemeye devam edeceğiz' dedi.