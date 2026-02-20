Bülent Altın, 8 Mart'taki Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası kongresi için AK Parti, CHP, MHP ve Esnaf Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti. İlçe başkanları ve kooperatif başkanı, Altın'a başarı diledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 8 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Keşan Madeni Eşya ve Demirciler Odası genel kurulu öncesinde başkan adayı Bülent Altın, saha çalışmalarına siyasi parti ve esnaf kuruluşu ziyaretleriyle devam ediyor.

Altın ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Keşan'daki karar verici kurumlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Seçim çalışmaları kapsamında yoğun bir mesai harcayan Bülent Altın ve ekibi, Keşan'ın yerel yönetim ve esnaf dinamiklerini temsil eden, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığı, CHP Keşan İlçe Başkanlığı, MHP Keşan İlçe Başkanlığı ve Keşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

BAŞKANLARDAN 'DEMOKRASİ ŞÖLENİ' VURGUSU

Ziyaretler sırasında heyeti ağırlayan AK Parti İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, CHP İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP İlçe Başkanı Adnan İnan ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Serhat Sezen, adaylık sürecinin nezaket çerçevesinde ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. İlçe başkanları ve kooperatif yönetimi, Bülent Altın'a teşekkür ederek 8 Mart'taki kongrenin esnaf camiası için hayırlı olması temennisinde bulundular ve başarılar dilediler.