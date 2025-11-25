Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen panelde, kadına yönelik şiddet akademik ve toplumsal yönleriyle ele alındı. Uzmanlar, medya dilinden sosyal etkileşime kadar pek çok başlıkta önemli değerlendirmeler yaptı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetin İzleri' paneli, akademi, kamu ve öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kadına yönelik şiddetin devlet politikası olarak en üst düzeyde ele alındığını belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez' dedi. Erzurum'da koruyucu ve önleyici hizmetlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitelerin toplumsal sorumluluk misyonuna dikkat çekerek kadına yönelik şiddetle mücadelede bilimsel katkının önemine değindi. Çakmak, kamu-üniversite iş birliğinin farkındalık oluşturmadaki kritik rolünü hatırlattı.

AKADEMİSYENLERDEN ÜÇ FARKLI PERSPEKTİF

Panelin moderatörlüğünü ETÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü üstlendi.

Programda üç akademisyen, kadına yönelik şiddeti çok yönlü olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Ayşe Gürol, 'Cinsiyete Dayalı Şiddet - Kadına Yönelik Şiddet' sunumunda şiddetin toplumsal temellerini ele aldı. Prof. Dr. Elif Küçük Dururi 'Medyada Kadına Yönelik Şiddet' başlıklı sunumunda medya dilinin ve görsel içeriklerin toplumdaki şiddet algısına etkilerini incelerken, Doç. Dr. Esra Karakuş Umar ise 'Türkiye'de Kadın ve Sosyal Etkileşim' sunumunda kadınların sosyal yaşamda karşılaştığı sorunlar ve çözüm yollarını aktardı.

Program, panelist akademisyenlere teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Belgeler, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve İl Müdürü Hasan Aykut tarafından takdim edildi.