Antalya Muratpaşa Belediyesi, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir beslenme konularına dikkat çekmek üzere 'Mikro Yeşillik Atölyesi' gerçekleştirdi. 'Bahçede Yaşam Var' etkinlik serisi kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar, heykeller üzerine minyatür bahçeler oluşturdu.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte eğitmen Semra Erkal, mikro yeşilliklerin yetiştirilme teknikleri, besin değerleri ve günlük hayata nasıl dahil edilebileceği üzerine konuştu.

Katılımcılar, ev ortamında kolaylıkla yetiştirilebilen, ilaçsız ve yüksek besin değerine sahip chia, keten tohumu, yeşil mercimek, maş fasulyesi, çörek otu, mısır ve ay çekirdeği gibi tohumların nasıl çimlendirilmesi gerektiğini uygulamalı öğrenerek atölyede mikro yeşilliklerle tanıştı. Ardından da el heykelleri üzerine önceden çimlendirilmiş mikro yeşillikleri dikkatle yerleştirip fısfıslama yöntemiyle sulayarak kendi minyatür bahçelerini oluşturdu.

Eğitim sonunda ayrıca mikro yeşilliklerle renkli ve besleyici bir salata hazırlandı. Katılımcılar mikro yeşillik türlerinin aroma, lezzet ve dokularını deneyimleme fırsatı bulurken günlük beslenmeye nasıl dahil edilebileceği konusunda da fikir edindi.

40 KAT FAZLA BESİN DEĞERİ

Erkal, 'Süper besinler' olarak adlandırılan mikro yeşilliklerin diğer besinlere oranla 6 ile 40 kat arası daha fazla besin değeri içerdiğini belirterek, 'Bu besinler, bağışıklığı kuvvetlendirme açısından oldukça değerli ve yüksek enerji sağlıyor. Yemeklerin içine ilave edilerek tüketilebiliyor. Burada da tohum ekme, tohumun uyanmasını sağlama, hasat etme gibi yetiştirme süreçlerini katılımcılarla uygulamalı olarak deneyimliyoruz.' dedi.

Atölye çalışmasını oldukça yararlı bulduğunu söyleyen Hande Yurdakul, 'Bitkileri topraksız da yetiştirebileceğimizi, çimlendireceğimizi öğrendim. Yeni nesil keten tohumu, kinoa, chia gibi tohumların çimlendirilerek tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu gördüm' diye konuştu. Yurdakul, mikro yeşillikleri günlük yaşamına dahil etmeyi planladığını belirtirken bu tarz bilinçlendirici etkinliklerin artması gerektiğini de sözlerine ekledi.