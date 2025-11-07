Bunlar da ilginizi çekebilir

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Mardin PTT Müdürlüğü/MARDİN adresinde 'Mardin İbadethaneleri 07.11.2025 MARDİN' ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 7 Kasım 2025 tarihinde 'Mardin İbadethaneleri' konulu 2x35 TL (45x45 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 105 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

PTT AŞ tarafından 'Mardin İbadethaneleri' konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 7 Kasım 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.

