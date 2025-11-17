Antalya'da restoran, kafe, lokanta ve pastane gibi işletmelerin hijyen ve güvenlik standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Gold Town Sertifika Programı kapsamında Muratpaşa Belediyesi ekipleri 50 işletmeye bilgilendirme yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve dünya çapında hijyen markası Diversey tarafından yürütülen program, Antalya'yı hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir şehir haline getirmeyi hedefliyor..

Kurumlar arasında imzalanan iş birliği protokolüyle gastronomi alanında gıda güvenliğinin artırılması, şeffaf ve güvenilir bir hizmet ortamının oluşturulması, ekonomik katkının güçlendirilmesi ve bölgesel değerlerin korunması amaçlanıyor. Gönüllülük esasına dayanan Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Programına başvuran restoran, kafe, lokanta ve pastaneler belirlenen kriterleri karşıladıkları takdirde sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika, işletmelerin uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen bir gösterge niteliği taşıyor.

Muratpaşa Belediyesi bu çerçevede 50 işletmeye bilgilendirme gerçekleştirirken, programa başvurmak isteyen işletmeler goldtown.muratpasa-bld.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını yapabiliyor.