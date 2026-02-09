Antalya Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi B Grubu'nun 20'nci haftasında sahasında ağırladığı İlbank'ı 3-2 mağlup etti. Antalya temsilcisi bu skorla galibiyet serisini 4'e çıkardı.

ANTALYA (İGFA) - Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip İlbank, ilk seti 25-22 kazanarak öne geçti.

Ancak ikinci setten itibaren oyunun kontrolünü ele alan MuratpaşaBelediyespor, setleri 25-20 ve 25-12 alarak maçta üstünlüğü sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü seti 29-25 kaybeden Antalya temsilcisi, final setinde rakibine şans tanımadı. Karar setini 15-9 kazanan Muratpaşa ekibi, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

İlbank galibiyetiyle birlikte galibiyet serisini dört maça çıkaran MuratpaşaBelediyespor, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çekti.

Antalya temsilcisi, bu süreçte KuzeyboruMaxipipeSpor'u 3-2, FDM Yapı Konya Ereğli Belediyesi ve Alfemo Zeren Spor'u ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

MuratpaşaBelediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 21'inci haftasında Ankara deplasmanında Karayolları ile karşılaşacak.

Mücadele, 15 Şubat Pazar günü saat 12.00'de Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanacak.