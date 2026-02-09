Antalya Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi B Grubu'nun 20'nci haftasında sahasında ağırladığı İlbank'ı 3-2 mağlup etti. Antalya temsilcisi bu skorla galibiyet serisini 4'e çıkardı.

ANTALYA (İGFA) - Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip İlbank, ilk seti 25-22 kazanarak öne geçti.

Ancak ikinci setten itibaren oyunun kontrolünü ele alan MuratpaşaBelediyespor, setleri 25-20 ve 25-12 alarak maçta üstünlüğü sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü seti 29-25 kaybeden Antalya temsilcisi, final setinde rakibine şans tanımadı. Karar setini 15-9 kazanan Muratpaşa ekibi, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

İlbank galibiyetiyle birlikte galibiyet serisini dört maça çıkaran MuratpaşaBelediyespor, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkat çekti.

Antalya temsilcisi, bu süreçte KuzeyboruMaxipipeSpor'u 3-2, FDM Yapı Konya Ereğli Belediyesi ve Alfemo Zeren Spor'u ise 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

MuratpaşaBelediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 21'inci haftasında Ankara deplasmanında Karayolları ile karşılaşacak.

Mücadele, 15 Şubat Pazar günü saat 12.00'de Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: RSS