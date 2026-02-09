Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ve Mardin Atletizm Spor Kulübü sporcusu Gökhan Uluman, Bursa'da düzenlenen 2026 Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak milli takıma seçildi.

MARDİN (İGFA) - Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Gökhan Uluman, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 31 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen 2026 Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. M35 kategorisinde yarışan Uluman, 60 metre, uzun atlama ve 4×200 metre bayrak yarışlarında birinci olarak toplam 3 altın madalya kazandı.

Söz konusu dereceler, hem Mardin Atletizm Spor Kulübü'nü hem de Mardin'i gururlandırırken, Uluman'a milli takıma seçilme hakkı da kazandırdı.

Başarılı sporcu, kazandığı başarılarla 14-15 Mart 2026 tarihlerinde Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde düzenlenecek Masterlar Balkan Salon Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Mardin'i temsil edecek.

Mardin Atletizm Spor Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Özlük, Uluman'ın başarısından övgüyle başlattı. Kulübün başarılı sporcusu ve aynı zamanda Masterlar Milli Takım adına mücadele eden, Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Gökhan Uluman'ın 31 Ocak 2026 tarihinde Bursa'da düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na Mardin ilimiz adına katıldığını belirten Özlük, 'Kendisinin bu başarısı bizi onurlandırdı. M35 kategorisinde 60 metre, uzun atlama ve 4×200 metre bayrak yarışlarında birinci olarak tekrardan büyük bir başarıya imza attı. Gökhan Uluman, 14-15 Mart 2026 tarihleri arasında Slovenya'da düzenlenecek olan M35 Masterlar Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi ve Mardin'i en iyi şekilde temsil edecektir. Kendisine başarılar dileriz' diye konuştu.