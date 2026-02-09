Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Bursa'da gerçekleştirilen U16 Nejat Kök Atletizm Şampiyonası'nı da madalyasız geçmedi

BURSA (İGFA) - Bursa'da 6-8 Şubat tarihleri arasında Osmangazi Kapalı Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve geniş katılıma sahne olan şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere 5 madalya kazandılar. Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor'a ilk madalya 60 metre yarışında geldi.

Yarış sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aleyna Koç, 8.09'luk derecesiyle Türkiye ikincisi olurken, aynı sporcu 200 metrede de 26.64'lük derecesiyle ikinci oldu ve 2 gümüş madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un bir diğer sporcusu Elifnur Beyza İşsever 60 metre engellide 9.05'lik derecesiyle gümüş madalya kazanırken, aynı sporcu 300 metrede 43.45'lik derecesiyle altıncı oldu ve bronz madalya kazandı. Organizasyonda yer alan bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Işıl Yarar ise 3000 metre yürüyüşte 16.03.91'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.