Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 14. hafta müsabakasında sahasında kendisi gibi zirve mücadelesi veren Üsküdar Belediyespor'u 31-27 mağlup etti.

BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak haftaya 2. sırada başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturan rakibiyle Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında yaptıkları müsabakada 28-28 berabere kaldığı rakibi karşısında maça istekli başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı 17-13 önde kapattı.

İkinci yarıya konuk ekip etkili başlarken, 41. dakikada fark 1 sayıya kadar (20-19) indi. İlerleyen bölümde toparlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeniden farkı açtı. Mücadelenin 48. dakikasını 25-20 üstünlükle geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde farkın erimesine izin vermedi. Karşılaşmayı 31-27 kazanan ev sahibi ekip, ligdeki 13. maçında 10. galibiyetini aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 11 Şubat Çarşamba günü 11. hafta erteleme maçında sahasında Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacak.

