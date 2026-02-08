SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Lig'inde şampiyonluğa koşan Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, taraftarı önünde Eskişehir Basketbol'u 86-66'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadele Büyükşehir Basketbol, Kaptan Gökhan Aydın, Mert İlhan, Yavuz Koça, Aydın Şirin ve Berke Baran Akçam ilk 5'i ile başladı. Maçın daha ilk çeyreğinde rakibi karşısında hızla sayılar bulan dev adamlar, 15 sayı farkla ilk çeyreği önde bitirdi. İkinci çeyrekte rakibinde maça ortak olmasıyla ilk yarı 40-31'lik skorla geçildi.

İkinci yarıda taraftarının da desteğini arkasına alan Büyükşehir, bulduğu üst üste isabetli sayılarla rakibinin oyundan kopmasını sağladı ve karşılaşmayı 20 sayı farkla 86-66'lık skorla kazandı. Maçın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Berke Baran Akçam olurken Gökhan Aydın ise 14 sayıyla galibiyete katkı verdi. Maç sonunda tüm takım ve teknik heyet galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.