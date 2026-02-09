Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularından Mustafa Tarakçı, Avrupa'dan birçok profesyonel takımın yer aldığı UCI Grand Prix Antalya'da hem Genel Klasmanda hem de U23 kategorisinde ayrı ayrı altın madalya kazandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, uluslararası arenada madalyalar kazanarak başarıdan başarıya koşuyor.

2026 kış yarış sezonunun açılışı niteliğindeki UCI Grand Prix Antalya, büyük bir heyecana sahne oldu. 10 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesporlu Mustafa Tarakçı, performansıyla yarışlara damga vurdu.

1-5 Şubat tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda da ülkemizi başarıyla temsil eden Tarakçı, Antalya'daki yarışlarda çifte başarı elde etti. Yarışların en genç sporcusu olan milli bisikletçi, Genel Klasman ve U23 kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı.

Avrupa'dan birçok profesyonel takımın yer aldığı yarışlarda zirveye çıkan Büyükşehirli sporcumuz, alkışları topladı.

MİLLİ GURUR BU KEZ ZAGREB'DE YÜKSELDİ: ÖMER HALİS'TEN BRONZ

Türk sporunun geleceğine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, güreşte bir uluslararası başarıya daha imza attı. Büyükşehir Belediyespor'un milli güreşçi Ömer Halis Recep, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 4-8 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Zagreb Open Ranking Series Güreş Turnuvası'nda mindere çıktı.

Dünya güreşinin önemli isimlerini bir araya getiren turnuvada zorlu rakiplerini geride bırakan milli güreşçi bronz madalya kazandı ve Türk güreşine bir gurur daha ekledi.

Grekoromen stil 55 kilo kategorisinde ay-yıldızlı mayoyla mücadele eden Ömer Halis, turnuvaya ilk turda Özbek rakibi Ikhtiyor Botirov'a mağlup olarak başladı. Rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde eden milli güreşçi, Gürcü sporcu Koba Karumidze'yi tuşla mağlup ederek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bronz madalya mücadelesinde Kazakistanlı Arsen Zhuma ile karşılaşan Büyükşehirli sporcu, rakibini 8-0 teknik üstünlükle yenerek madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçla yalnızca kürsüye çıkmakla kalmayan başarılı sporcu, aynı zamanda dünya sıralaması için de kritik puanlar elde etti.

