Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, Avrupa atletizm sahnesinde tarihi ve ses getiren bir başarıya imza attı. Kulübümüz, Avrupa Kros Şampiyonası (ECCC Cross Country - Albufeira 2026) kapsamında, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, yıllardır bu seviyede yarışan köklü kulüplerle mücadele ederek önemli bir sıralama elde etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Avrupa'nın en güçlü kulüplerinin yer aldığı U20 Erkekler Takım Yarışması'nda, Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü; Türkiye'nin ve Avrupa'nın köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak, büyük bir başarıya ulaştı. Avrupa tecrübesi bulunmayan bir kulüp olarak elde edilen bu sonuç, organizasyonun en dikkat çeken performanslarından biri oldu.

Sporcularımız; İspanya, Portekiz, İngiltere ve Türkiye'nin güçlü ekiplerine karşı sergiledikleri mücadeleyle Nevşehir'i Avrupa arenasında gururla temsil etti. Bu başarı, Nevşehir Belediyesi'nin spora, gençlere ve altyapıya verdiği önemin uluslararası düzeyde somut bir karşılığı olarak değerlendirildi.

Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü, bu tarihi ilk adımı bir başlangıç olarak görürken hedefini, Avrupa Şampiyonaları'nda kalıcı olmak ve Nevşehir'i spor alanında uluslararası başarıyla anılan şehirlerarasına taşımak olarak belirledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı elde edilen başarılar ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Nevşehir'in Avrupa yolculuğunun daha yeni başladığını özellikle söylemek istiyorum. Nevşehir sporda uluslararası ve ulusal düzeyde yükselen en önemli aktörlerden birisi olacak. Başarılarımız daim olsun inşallah' diye konuştu.