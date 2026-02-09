Son haftalarda Trabzonspor otobüsüne art arda gerçekleştirilen saldırıları kınayan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor takım otobüsüne son haftalarda art arda gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönen bordo-mavilileri tebrik eden Başkan Genç, Kocaeli, Antalya ve son olarak Samsun'da yaşanan olaylara dikkat çekerek, güvenlik önlemlerinin artırılması, camiaların futbolun dostlukları artırmasına yönelik harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

'BU OLAYLAR CAMİALARA MAL EDİLEMEZ'

Trabzonspor takım otobüsüne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başkan Genç, 'Kocaeli ve Antalya maçlarının ardından bu kez Samsun'da takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyorum. Ancak bu münferit olayları camialara mal etmek doğru değildir. Samsun ve Trabzon gibi iki güzide Karadeniz kulübü arasında bir sorun varmış gibi bir algı oluşturulmasını da kabul etmiyoruz' dedi.

'DAHA CİDDİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE DOSTLUK VURGUSU ŞART'

Benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulunan Başkan Genç, 'Futbolun ruhuna ve sporun birleştirici gücüne zarar veren bu tür olayların önüne geçilmesi için belli ki biraz daha ilave güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ayrıca futbolun kardeşlik, dostluk gibi birleştirici unsurlarının öne çıkarılması zorunludur. Tüm yetkili kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ TARAFTARA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Gelecek hafta Trabzon'da oynanacak Fenerbahçe karşılaşması öncesinde bordo-mavili taraftarlara da seslenen Başkan Genç, 'Önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Takımımıza, yönetime ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına taraftarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Bordo-mavili taraftarlarımızın, her zaman olduğu gibi takımlarını centilmence destekleyeceğine, Trabzon'un misafirperver duruşunu yine göstereceklerine yürekten inanıyorum' diye konuştu.