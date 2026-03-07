Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlara yönelik iftar yemeği sürüyor.

ERZİNCAN (İGFA) - Geleneksel olarak her yıl düzenlenen, belediye yemekhanesinde özenle hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek ve tatlıdan oluşan iftar menüleri, hijyen kurallarına uygun şekilde tek kullanımlık kaplarda paketleniyor.

Hazırlanan iftar yemekleri, belediye ekiplerimiz tarafından her gün yaklaşık bin vatandaşımızın evine, iftar saatinden önce teslim ediliyor.