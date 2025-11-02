Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, kentin en kalabalık mahallerinde Güzeloba'da 2393 ve 2394 sokakları üzerinde kaldırım çalışmasını tamamladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, ilçe sakinlerine konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez 40 bini aşkın nüfusuyla Antalya'nın en kalabalık mahallelerinden biri olan Güzeloba'da kaldırım çalışmalarına devam etti. 2393 ve 2394 sokaklarda başlatılan çalışmada zeminin eski kaldırım taşlarından temizlenmesinin ardından ekipler, sokağa yeni beton kaldırım ve baskı çalışması yaptı.