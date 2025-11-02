İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek, kasım ayı boyunca her pazar saat 19.00'da Elhamra Sahnesi'nde 'Sivil Özgürlükler' seçkisiyle sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ücretsiz yapılacak gösterimlerde her film seyirciyi başka bir hikâyeye doğru yolculuğa çıkaracak.

Seçki, toplumsal yapıdaki aksaklık ve farklılıklar, sınıf mücadelesi ve gücü elinde tutan sisteme karşı azınlığın direnişi gibi konuları içeren filmlerden oluşuyor. Filmler, ücretsiz olarak kasım ayı boyunca her pazar saat 19.00'da gösterilecek. Ayrıntılı bilgi için kultursanat.izmir.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.

ÇAĞININ ÖTESİNDE BİR DİSTOPYA: METROPOLİS

Yönetmen koltuğunda Alman dışavurumcu sinemanın önemli temsilcilerinden Fritz Lang'ın oturduğu 1927 yapımı bilim kurgu ve dram türlerindeki sessiz film Metropolis, dünya sinemasının en etkili bilim kurgu örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Endüstrileşme çağının etkilerinin görüldüğü distopik bir evrende geçen Metropolis'te, bölünen toplumsal yapı ve sınıf çatışmaları zamanının çok ötesinde bir şehir tasarımı kullanılarak beyaz perdeye yansıtılıyor. Film, Goethe Institut iş birliği ile 2 Kasım'da gösterimde olacak.

DİKTATÖRLÜĞE KARŞI BİR BAŞKALDIRI: YAŞASIN ZAPATA

Başrollerinde Marlon Brando ve Anthony Quinn gibi efsane isimlerin yer aldığı 1952 ABD yapımı biyografi, tarih, dram ve western türlerindeki Yaşasın Zapata filminin yönetmenliğini Elia Kazan üstlenirken, senaryosunu John Steinbeck kaleme aldı. Cannes Film Festivali ve Akademi Ödülleri'nde çeşitli ödüllere layık görülen ve Edgecumb Pinchon'un Zapata the Unconquerable eserinden beyaz perdeye uyarlanan filmde, Meksika Devrimi'nin en önemli isimlerinden köylü lider Emiliano Zapata'nın yozlaşmış, baskıcı rejime ve bu düzenin temsilcisi diktatör Porfirio Díaz'a karşı verdiği mücadelenin öyküsü anlatılıyor. Film, 9 Kasım'da izleyici ile buluşacak.

GUİLDFORD DÖRTLÜSÜ'NÜN GERÇEK HİKÂYESİ: BABAM İÇİN

Yönetmen koltuğunda Jim Sheridan'ın oturduğu Babam İçin filminin başrolünde Daniel Day-Lewis yer alıyor. 1993 İrlanda- Birleşik Krallık ortak yapımı biyografi, suç ve dram türlerindeki film, 1994 Berlin Uluslararası Film Festivali'nden Altın Ayı ile döndü. Babam İçin, 1974'te Guildford'da bir barın bombalanması sonrasında dört İngiliz asker ile bir sivilin ölümüyle sonuçlanan olayda haksız yere hüküm giyen Guildford Dörtlüsü'nün gerçek hikâyesine odaklanıyor. Film 16 Kasım'da beyaz perdeye yansıtılacak.

EMEĞİN MÜCADELESİ: NORMA RAE

Yönetmenliğini Martin Ritt'in üstlendiği 1979 ABD yapımı dram türündeki Norma Rae filmi, 1979 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye layık görüldü. Başrol oyuncusu Sally Field'e de Cannes Film Festivali'nde ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandıran filmde, tekstil alanında çalışan bir işçi ve yalnız bir anne Norma Rae'nin hikayesi işleniyor. Film, 23 Kasım'da gösterilecek.

İDEALLER VE SINIF MÜCADELESİ: EĞİTMENLER

Yönetmen koltuğunda Hans Weingartner'in oturduğu ve senaryosunu Hans Weingartner ile Katharina Held'in kaleme aldığı 2004 Avusturya-Almanya ortak yapımı dram türündeki Eğitmenler filmi, 2004 Münih Film Festivali'nde Weingartner ve Held'e Genç Alman Sineması Yönetmenlik ve Senaryo Ödülleri'ni kazandırdı. Politik bir atmosferde geçen filmde kapitalist düzene tepkili gençler Jan, Peter ve Jule'nin hikayesi beyaz perdeye yansıtılıyor. Filmin gösterimi Goethe Institut iş birliği ile 30 Kasım günü gerçekleştirilecek.