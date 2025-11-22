Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılın her günü Antalyalı çocukların gelişimi, eğitimi ve mutluluğu için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Kültürden sanata, spordan eğitime, beslenmeden sosyal yaşama kadar pek çok alanda hayata geçirilen projelerle çocuklara güçlü bir destek sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Süt ve Halk Mama'dan kreş ve gündüz bakımevlerine, ATABEM kurs merkezlerinden konservatuvara, futbol akademisinden yelken kulübüne kadar birçok hizmet ile Antalyalı çocukların sağlıklı, güvenli ve eğitici bir ortamda büyümesini amaçlıyor. Bu projelerden yararlanan çocuklar ve aileler ise Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

HER ALANDA GELİŞİME KATKI

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerde sevgi dolu bir ortamda büyüyen minikler, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda müzik, dans ve tiyatro eğitimleriyle yeteneklerini keşfediyor. ASFİM merkezlerindeki jimnastik ve savunma dersleri çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlarken, etkinlikler hayal güçlerini geliştiriyor. Büyükşehir'in eğitim, sanat ve spor alanındaki bütüncül yaklaşımı çocukların topluma bilinçli bireyler olarak katılmalarına da zemin hazırlıyor.

ÇOCUKLAR DÜŞÜNÜLÜYOR

Antalyalı çocuklar da Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden son derece memnun. ATABEM öğrencilerinden Güler Hilal Bilir eğitime yönelik ücretsiz kursların kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek 'ATABEM'de Fen Bilimleri ve Türkçe kurslarına geliyorum. Buradaki öğretmenlerim çok iyi ve ilgili. Burada bilgiler ediniyoruz, eğleniyoruz, öğreniyoruz. Okuldaki dersleri burada tekrarlamak çok faydalı oluyor' dedi.

BÜYÜKŞEHİR TÜM İMKANLARI SUNUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda piyano öğrencisi olan Can'ın velisi Atilla Bali ise 'Can, küçük yaşlarda da müziğe ilgiliydi. Çabalarken kendi kendine müzikler çıkarmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Baha Sürelsan Konservatuvarı'nda piyano eğitimi almaya başladı. Hızlı şekilde gelişme gösterdi. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun çocuklarımız için bütün imkanları sunuyor' diye konuştu.

KÜÇÜK İZCİLER YETİŞTİRİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi çocuklara izciliği sevdirmek için izcilik eğitimi de veriyor. Doğaya ve çevreye saygılı izcilerden Kıvanç Tekin, 'İzcilikle ilgili bütün bilgileri öğrendim. Yemin ederek izci olduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkanları sağladığı için minnettarım' dedi.