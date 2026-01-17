Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün alt yapı çalışması yaptığı Alanya Kestel Yolu'nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Kestel Mahallesi merkezinden geçen yolda bakım ve onarım çalışması yaptı. Geçtiğimiz günlerde ASAT tarafından içme suyu hattı çalışmalarının yapıldığı 2 km'lik yolun Kestel Muhtarlığı ile Mahmutlar sınırındaki Yangılı Mezarlığı'nın bulunduğu yere kadar asfalt çalışması yapıldı.

Çalışmaları Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten ve Kestel Muhtarı Hüsnü Uyar yerinde takip etti. ASAT'ın alt yapı çalışmaları sonrası geçtiğimiz hafta yoğun yağışlar nedeniyle bozulan yolda ulaşım açısından aksamalar yaşanıyordu. Bölge halkının ve muhtarın talebi doğrultusunda Büyükşehir Alanya Yol bakım ve onarım ekipleri çalışma yaptı. Çalışma sonrası yoldaki ulaşım daha konforlu hale geldi.