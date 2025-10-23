Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda tarımın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ceviz hasadının başlamasıyla birlikte talepte bulunan mahallere ceviz soyma makinesi gönderiyor. Korkuteli Sülekler Mahallesine hibe edilen ceviz soyma makinasıyla üreticiler saatte yarım ton ceviz soyuyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda, Antalya'da, tarımcılığın yoğun olduğu bölgelere hibe desteğini sürdürüyor. Çiftçinin iş yükünü hafifletmeyi amaçlayan hibeler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Antalya'da ceviz hasadına başlayan mahallelere ceviz soyma makinası gönderen Büyükşehir Belediyesi, zorlu hasat sürecinde çiftçilerin yanında oluyor. Korkuteli Sülekler Mahallesi üreticilerinden gelen talepler doğrultusunda mahalle muhtarına teslim edilen ceviz soyma makinesini üreticiler kullanmaya başladı. Yeşil dış kabuğundan ayrılmayan cevizleri kısa sürede kabuğundan ayırarak iş yükünü kolaylaştıran makine, saatte yaklaşık yarım ton cevizi işleyebiliyor.

BÜYÜK KOLAYLIK

Ceviz soyma makinesinin üreticiler için büyük kolaylık olduğunu belirten Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan 'Yılın son hasadını cevizlerimizle yapıyoruz. Ceviz yetiştirilmesi kolay ancak hasat ve pazara hazırlanması uzun ve meşakkatli bir ürün. Özellikle kabuklardan cevizleri ayırmak uzun süren elle yapılan zorlu bir işlem. Büyükşehir Belediyemize bu yılda talepte bulunmuştuk sağ olsunlar makinemiz geldi kullanmaya başladık. Bir çuval cevizi 10 dakikada temizleyerek hazır hale getirdi. Büyük bir zaman ve iş gücü tasarrufu. Saatlerce sürecek el emeğini dakikalar içinde çözüyor. Bizlere desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Büşra Özdemir'e çok teşekkür ederiz' dedi.