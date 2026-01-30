Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hem küçük aile tipi üreticiyi desteklemek hem de üretimi daha kaliteli ve verimli hale getirerek, üreticinin katma değerini artırıp, şehir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçiye destek olmaya devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Zengin toprakların fakir çiftçisi olmayacak.' görüşünden yola çıkılarak, Damızlık Koç Projesi kapsamında Bigadiç'te gerçekleştirilen yüzde75 hibeli 50 baş koç dağıtımından sonra şimdi de yüzde100 hibeli damızlık dağıtımı gerçekleştiriliyor.

HER SENE 100 ÜRETİCİYE DESTEK

Kırsal Hizmetler Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları tarafından yapılan sosyal inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ve hayvanlara bakabilecek imkânı olan 10 aileye, damızlık tesislerinde yetiştirilen 10 dişi 1 erkek olmak üzere toplam 11 damızlık hayvan yüzde100 hibe ile sahiplerine ulaştırılacak.

Toplamda 66 baş damızlık hayvanın yüzde100 hibe ile üreticiye verilmesi ile sürüsünü büyütecek ve geçimini hayvancılıkla sağlayacak aileler öncelik kazanacak.

Her sene farklı ilçelerde en az 100 yetiştiriciye damızlık koç ve ihtiyaç sahibi ailelere de 10 dişi 1 erkek damızlık kuzunun dağıtılmasının hedeflendiği projede, verimi artırarak, sektöre yeni yetiştiriciler kazandırmak hedefleniyor.

Küçükbaş hayvancılığa olan desteğini her sene artırarak devam etmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu proje kapsamında sürüsünü büyütmek isteyen çiftçiye de destek olmuş olacak.