Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday memurluk süreçleri tamamlanan personeller yemin töreni heyecanı yaşadı. 46'sı kadın, 64'ü erkek olmak üzere toplam 110 zabıta memuru yemin ederek resmen göreve başladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) zabıta teşkilatı güçlenmeye devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığı'nda iki yıllık aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 110 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi.

ABB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 46'sı kadın, 64'ü erkek olmak üzere toplam 110 aday zabıta memuru, hep bir ağızdan yemin ederek asaleten göreve başladı.

Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, belediye bürokratları ve yeni zabıta memurlarının aileleri katıldı.

ZABITA SAYISI 637'YE ULAŞTI

Başkent'in yeni zabıtaları için düzenlenen yemin töreninde konuşan Mansur Yavaş, göreve geldiklerinde personel açısından en sıkıntılı iki birimin itfaiye ve zabıta olduğunu belirterek 'İtfaiye personelimiz 650 civarında yaş ortalaması ise 48'di. Şimdi itfaiye personelimizi yüksekokul mezunları içerisinden aldık. İtfaiye personelimizi güçlendirmenin yanında, araçları da güçlendirdik. Çünkü bu insan hayatını direkt ilgilendiren bir konuydu' dedi.

Zabıta teşkilatındaki güçlendirme sürecine de değinen Yavaş, norm kadronun 1100'ün üzerinde olmasına rağmen personel sayısının 200'lerde olduğunu belirtti.

Yavaş, 'Bugün sayımızı 637'ye çıkarttık. 110 yeni personelimiz, yeni mesai arkadaşımız yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Zabıta, Ankara halkının sağlığı, sıhhati için bir yandan çalışmalarını yaparken aynı zamanda şehirdeki düzeni de sağlayan bir kuruluştur. Vatandaşın sokaklardan hem gıda yönünden hem diğer yönlerden rahat gezmesi, kendinden emin gezmesinin yolu zabıtamızın yaptığı denetimlerdedir. Zabıta yerine göre inşaatları denetler, yerine göre ruhsatları kontrol eder' diye konuştu.

'KANUNLARIN GÜCÜNÜ ARKANIZDA HİSSEDİN'

Göreve başlayan zabıtalara sahada karşılaşabilecekleri zorluklara ilişkin de uyarılarda bulunan Yavaş, şöyle devam etti:

'Bu görevi yaparken bazen zorluklarla karşılaşacaksınız. Maalesef günümüzde insanlar kendi hatasını asla kabullenmiyorlar. Usulüne uygun satış yapmayan, pahalı satış yapan, gayri sıhhi satış yapan insanlara müdahale ettiğiniz zaman onlar mutlaka kendilerini haklı göstermek için size direneceklerdir. Siz bunların hiçbirinden korkmadan, yılmadan belediye yönetiminin tümüyle arkanızda olduğunu hissederek kanunların ve mevzuatın sizden yana ve sizin arkanızda olduğunu hissederek Ankara halkı adına, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına çekinmeden görevinizi yapacaksınız.'

Yavaş, konuşmasının sonunda tüm belediye personeline kazasız ve belasız görev temennisinde bulundu.