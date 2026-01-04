ASKİ'nin yüzer pompa sistemleriyle dip ve yüzey suyunu sisteme kazandırmaya yönelik yatırımlarında sona gelindiği açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Çamlıdere Barajı'ndaki incelemelerin ardından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yapılan çalışmalar sonucunda Ankara'nın en zorlu kuraklık senaryolarına karşı dahi güçlü bir su rezervine kavuştuğunu vurguladı:

'Burada, hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 200 günlük suyumuz var. Yüzey suyunu Ankara'ya aktarmak için uzun süredir devam eden çalışmalarda son platformun tamamlanmasıyla birlikte basınç ve su problemi ortadan kalkacak. En azından hiç yağmur, kar yağmasa bile 200 gün su sıkıntısı yaşamayacağımızı öngörüyoruz.'

Yavaş, mevcut durumda Ankara merkezinde yaşanan basınç sorunlarının, eski sistemlerin yetersiz kapasitesinden kaynaklandığını belirterek, ekiplerin kimseyi susuz bırakmadan dengeli bir dağıtım sağlamak için zorlu kış koşullarında gece gündüz çalıştığını söyledi.

GEREDE'DEN GELEN SU AZALDI, ÇÖZÜM SAHADA ÜRETİLDİ

Gerede Projesi'nden beklenen su miktarının kuraklık nedeniyle sağlanamadığını hatırlatan Yavaş, geçmişte '2050'ye kadar su sorunu yaşanmayacak' denilen hesapların iklim kriziyle bozulduğunu söyledi.

'TASARRUF ŞART'

Başkan Yavaş, su tasarrufunun da hayati önem taşıdığını vurgulayarak, '10 tonun altında, ihtiyaca uygun kullanım sağlanırsa bu 200 günlük süreyi bir yılın çok üzerine çıkarabiliriz. Su bollaşsa bile tasarruf etmek zorundayız. Dünya bu noktaya gidiyor.' dedi.

ÇALIŞMALAR HAFTA SONU TAMAMLANIYOR

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya ise Çamlıdere'de yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini belirterek şu bilgiyi paylaştı:

'Cumartesi günü üçüncü dubayı da devreye alıyoruz. Şu anda Ankara'nın yüzde 98'i su alıyor, yalnızca yüksek kotlarda yüzde 2'lik bir kesimde sorun var. Platform tamamlandığında bu bölgelerde de kesintisiz su sağlanacak.'

EĞREKKAYA BARAJI'NDA 50 BİN METREKÜPLÜK EK KAZANIM

Mansur Yavaş, Eğrekkaya Barajı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledi. ASKi Genel Müdürü Memduh Akçay ve Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya'dan bu barajda da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayi dalgıçlarıyla birlikte yürütülen ve sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, 'Eğrekkaya Barajı'nda sanayi dalgıçlarımız çalışıyor. Zamanında su alma yapımıza bir bağlantı yapılmış. Verdiğimiz suyun bir kısmı buradan dönüyor. Bu çalışmayla birlikte 50 bin metreküp suyumuzu daha artırmış olacağız' diye konuştu.

Bu arada Çamlıdere ve Eğrekkaya Barajlarında devam eden çalışmalar ASKİ'nin internet sitesi üzerinden canlı yayınlanmaktadır.