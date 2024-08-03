Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmalarına vatandaş katılım anketiyle devam ediyor. Başkentliler Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini değerlendirip, proje önerilerinde bulunabileceği ankete https://plankara.ankara.bel.tr adresinden ulaşabiliyor.ANKARA (İGFA) - Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla beş yılı geride bırakan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni 5 yıllık dönemin Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına Başkentlileri de dahil etti.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞIYLA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz beş yılda hayata geçirdiği uygulamalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcı yönetim anlayışını, 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına da taşıdı. Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerin kente yönelik görüşlerinin alınması, hayallerinin gerçekleştirilmesi ve iyileştirmeye açık alanların tespiti için “Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan Anket” çalışması başlattı.

BAŞKENTLİLER ANKETLE BÜYÜKŞEHİRE YOL GÖSTERECEK

Ankaralılar katılacağı anketle Büyükşehir Belediyesine 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarında yol gösterecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlere ve yeni döneme dair soruların yöneltildiği anket, daha güzel bir Ankara için politika ve projeler üretmek amacıyla kullanılacak.

Tüm Ankaralıların katılabileceği ankette verilen bilgiler gizli tutularak sadece Stratejik Plan hazırlık çalışmalarında kullanılacak. Vatandaşlar https://plankara.ankara.bel.tr internet adresi üzerinden ankete ulaşabilecek.