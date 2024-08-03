21-23 Temmuz tarihleri arası Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen U-11 U-13 Kadın Serbest Güreş Müsabakalarında U-11 58 Kg Türkiye Şampiyonu İl Özel İdare Spor Kulübü Güreşçisi Derin Enginar MHP Edirne İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Emre Tokluoğlu; “Spora ve Sporcuya her konuda destek veriyoruz. sporcularımızın her zaman yanındayız. Partimizin Özel Kalem Müdürü Arzu Enginar'ın kızı partimizin en geç Asena'sı Derin Enginar Ankara'dan Şampiyonlukla geri dönmüş olup hepimizi gururlandırmıştır. Başta Antrenörlerini ve onu yetiştiren ailesini tebrik eder başarılarının devamını ve sürekli o kürsünün en tepesinde olmasını diliyorum” dedi.

Emre Tokluoğlu, “Desteğimizi her zaman sporculardan esirgemiyoruz. Yeni nesil ülkücüler yetişiyor, geleceğimiz emin ellerde diyerek” U-11 58 KG Türkiye Şampiyonumuza küçük altın takdim etti.

Derin Enginar; şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını, daha büyük başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceğini belirtti.