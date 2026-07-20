ANKARA (İGFA) - Haziran 2026'da ipotekli satışlar 2 bin 757'ye çıkarak yıllık yüzde 47 arttı. İpoteksiz satışlar 8 bin 711 adetle yüzde 15,3 yükseldi.

Sıfır konut satışları 2 bin 419'dan 3 bin 652'ye ulaşarak yüzde 51 artarken, ikinci el satışlar 7 bin 9'dan 7 bin 816'ya çıkarak yüzde 11,5 büyüdü. İkinci el konutlar yüzde 68,2 payla pazarın ana gövdesi olmayı sürdürdü; sıfır konutların payı ise yüzde 25,7'den yüzde 31,8'e çıktı.

En fazla satış Çankaya'da 1.994 konutla gerçekleşti. Onu Keçiören (1.345), Sincan (1.344), Mamak (1.258) ve Yenimahalle (1.162) izledi. En az satış ise Çamlıdere'de 1, Bala'da 3, Nallıhan'da 5 konutla kaydedildi. Evren'de ise hiç satış yapılmadı.Gayrimenkul PR: ertelenmiş işlemler ve doğru fiyat satışlara yansıdı

Gayrimenkul PR, artışın gerçek bir talep patlaması değil, Mayıs ayındaki resmi tatiller nedeniyle ertelenen tapu işlemlerinin Haziran'a kayması olduğunu belirtti. Şirket, doğru fiyatlandırılmış konutların hâlâ en hızlı alıcı bulan ürünler olduğunu vurgularken, balon fiyatlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.