İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KOCAELİ (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İzmit Belediyesi'ne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasına göre, 2026/102274 sayılı soruşturma kapsamında savcılıkça alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin beyanları ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihaleler incelemeye alındı. Soruşturmada, ihaleleri kazanan firmalar ile ihalelere teklif veren bazı firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkisi bulunduğu, belediyeyle iş yapan şirketlerden 'komisyon' adı altında para alındığı ve Belediye Başkanı'nın eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde etkili olduğuna yönelik iddialar üzerine adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, Fatma Kaplan Hürriyet ve Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda 20 Temmuz 2026 tarihinde Antalya, Kırıkkale, Kocaeli (İzmit), İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü öğrenildi.