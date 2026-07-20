Ülkenin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kastamonu ve Rize'nin iç bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.