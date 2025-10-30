Ankara Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan KEÇ-TİM (Arama Kurtarma Ekibi), olası afet ve acil durumlara daha etkili müdahalede bulunabilmek amacıyla akreditasyon sürecine yönelik önemli bir eğitim programına katıldı.

ANKARA (İGFA) - AKOM yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitimde, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Mentor Süleyman Yıldız tarafından AFAD akreditasyon sürecine ilişkin bilgilendirme ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.

AFAD AKREDİTASYON SÜRECİNE YÖNELİK UYGULAMALI EĞİTİM

Eğitimde KEÇ-TİM personeline; arama kurtarma ekiplerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre sınıflandırılması, belge ve dokümantasyon hazırlığı, operasyonel planlama ve haberleşme zinciri yönetimi konularında bilgi aktarıldı. Katılımcılar, akreditasyon sürecinde tamamlanması gereken kontrol listeleri, eğitim planları, eksik evrak ve belge formatları üzerinde uygulamalı çalışmalar yaptı. Ayrıca ekip üyeleri, enkazda güvenli çalışma teknikleri, arama-kurtarma operasyonlarında koordinasyon, kamp yönetimi, saha lojistiği ve iletişim prosedürleri hakkında bilgilendirildi.

'HAZIRLIK AKREDİTASYONUN PARÇASIDIR'

Mentor Süleyman Yıldız, eğitimde yaptığı bilgilendirmede, akreditasyon sürecinin yalnızca teknik yeterlilikle sınırlı olmadığını belirterek, 'Ekiplerin saha disiplini, iletişim düzeni, sağlık kontrolleri ve lojistik hazırlıkları da bu sürecin bir parçasıdır. Standart operasyon prosedürlerine hâkim olmak, görev sırasında can güvenliğini sağlamak kadar önemlidir.' ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA TAMAMLANDI

Eğitim sonunda KEÇ-TİM personeli, sınav ve tatbikat aşamaları öncesinde kişisel donanım, saha çantası ve ekipman hazırlıkları konusunda bilgilendirilerek uygulamaya geçti. Böylece ekip, AFAD akreditasyonuna giden süreçte önemli bir aşamayı başarıyla tamamlamış oldu.