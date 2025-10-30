Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule ve İpsala Gümrük Kapılarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda toplam değeri yaklaşık 319 milyon 844 bin lira olan 525 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, gümrük kapılarına gelen iki tırı şüpheli bularak takibe aldı.

NARKOTİK KÖPEKLERİYLE YAPILAN ARAMADA GİZLİ BÖLMELER BULUNDU

Detaylı kontrollerde, narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, araçların gizli bölmelerinde yüklü miktarda esrar cinsi uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 319 milyon 844 bin TL olduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın, Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, 'Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, ülkemizin her köşesinde olduğu gibi sınır kapılarında da vatandaşlarımızı bağımlılığa, gençlerimizi karanlığa sürüklemeye çalışan zehir tacirlerine karşı mücadelesini aralıksız sürdürmekte, kaçakçılara geçit vermemektedir. Uyuşturucu ticaretiyle mücadele, Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır' ifadelerine yer verdi.