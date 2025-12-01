Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 'Eğitim Sektörü İstişare Toplantısı', ASKON Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız ev sahipliğinde, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve ASKON Genel Merkez Eğitim Sektörü Başkanı Fatih İşgören'in katılımıyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - İş dünyası temsilcilerinin de ilgi gösterdiği toplantıda; mesleki eğitimdeki dönüşüm, nitelikli iş gücü ihtiyacı, yeni müfredat uygulamaları ve uluslararası kardeş okul modelleri masaya yatırıldı.

'İŞ DÜNYASININ EĞİTİMDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR'

ASKON Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Emre Yıldız, eğitim başlığının Türkiye'nin kalkınma gündeminde kritik bir yer tuttuğunu vurguladı.

Yıldız, iş dünyasının eğitim süreçlerine dahil olmasının kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Bugünün rekabet ortamı, nitelikli ve donanımlı insan kaynağını her sektör için stratejik bir unsur haline getirdi. Sanayideki dönüşümün, teknolojik yeniliklerin ve global rekabetin gerektirdiği beceriler artık çok daha farklı. Eğitim kurumlarımızın bu dönüşüme ayak uydurması, iş dünyasının da elini taşın altına koyması gerekiyor. Gençlerin gelişimine, nitelikli iş gücü oluşumuna ve eğitim-sanayi entegrasyonuna katkı sağlayacak projeler üzerinde de titizlikle çalışıyoruz. Bu kapsamda, iş dünyasının beklentilerini ve gençlerin ihtiyaçlarını ortak bir zeminde buluşturan yapılar geliştirmeye yönelik hazırlıklarımız sürüyor.'

'ODAĞIMIZ ÖĞRENCİNİN KENDİ HİKÂYESİNİ İNŞA ETMESİ'

Bursa'nın eğitim ve sanayi potansiyeline vurgu yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Dr. Ahmet Alireisoğlu, 'Bursa, güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli mesleki eğitim kurumlarıyla Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri. Son 5 yılda meslek lisesi öğrenci sayısının yüzde 50 oranında artması, mesleki eğitime olan ilgideki hızlı ve olumlu değişimin en somut göstergesidir. Geçmişteki test odaklı yoğun temponun yerini, Bakanlığımızın yeni yaklaşımıyla değiştiğini görüyoruz. Odak artık öğrencilerin kaç soru çözdüğünde değil, kendi hikâyelerini nasıl inşa ettiğinde. Eğitim sistemimizin özünde iyi insan yetiştirmek yer alıyor.' ifadelerini kullandı.

Dr. Alireisoğlu, Bursa'nın 40 yıllık birikimi olan ve yenilenen 'Kardeş Okul Programı' hakkında da bilgi vererek, iş insanlarını bu vizyona ortak olmaya davet etti. Dr. Alireisoğlu, 'Şu anda dünyanın pek çok bölgesinde yaklaşık 85 kardeş okulumuz bulunuyor. Yeni yapımızda, bir okulumuz, bir yurtdışı kardeş okulumuz ve bir iş insanıyla güçlü bir eğitim kardeşliği modeli oluşturmayı istiyoruz. İş insanlarımızın bu sürece dahil olmasıyla çok daha verimli ve sürdürülebilir sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum.' dedi.

'KARAKTERLİ, AHLAKLI VE NİTELİKLİ GENÇLER YETİŞTİRMEK NİHAİ HEDEFİMİZDİR'

ASKON Genel Merkez Eğitim Sektörü Başkanı Fatih İşgören ise ASKON'un bu alandaki yapısal gücünü ve hedefini dile getirdi. İşgören, 'Ülkemizin geleceğine hizmet edecek donanımlı ve başarılı gençleri, kurduğumuz iş birlikleriyle yetiştirmeye vesile olacağımıza inanıyorum. ASKON Eğitim Sektörü olarak aktif çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bizim nihai hedefimiz; karakterli, ahlaklı, ve nitelikli gençler yetiştirmektir. Bunun yolu da Milli Eğitim ile milli kalkınmanın birlikte yürümesinden geçiyor. ' ifadelerini kullandı.