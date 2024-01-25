Yerel seçimlerin en kritik illerinin başında gelen Ankara'da yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı. İşte CHP'den Mansur Yavaş ile AKP'den Turgut Altınok'un aldığı oy oranları...



AREA Araştırma, 22-23 Ocak tarihlerinde Ankara'nın tüm ilçelerinde 2006 kişiyle yüz yüze görüşerek anket yaptı. Ankete katılanlara "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz ne olur?" sorusu soruldu.

Ankete göre, Mansur Yavaş yüzde 44.8 oy oranıyla açık ara önde gidiyor. Turgut Altınok ise yüzde 31.5 oy oranına sahip. Diğer adaylar yüzde 2.3, kararsızlar ve hiçbiri diyenler ise yüzde 21.4 oy oranına sahip.

Ankara'yı üç bölgeye ayıran AREA Araştırma, bölgesel oy dağılımını da açıkladı.



Buna göre,

1. Bölge'de (Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Mamak, Pursaklar, Akyurt, Elmadağ, Evren) Mansur Yavaş yüzde 49.6, Turgut Altınok yüzde 26.8, diğer adaylar yüzde 2.5, kararsızlar ve hiçbiri diyenler yüzde 21.1 oy oranına sahip.

2. Bölge'de (Etimesgut, Sincan, Yapracık, Kazan, Şereflikoçhisar) ise yarış çok daha çekişmeli. Mansur Yavaş yüzde 40.1, Turgut Altınok yüzde 39.5, diğer adaylar yüzde 2.7, kararsızlar ve hiçbiri diyenler yüzde 17.6 oy oranına sahip.

3. Bölge'de (Gölbaşı, Polatlı, Haymana, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere, Güdül, Bala) ise Mansur Yavaş yüzde 43.3, Turgut Altınok yüzde 29.1, diğer adaylar yüzde 1.8, kararsızlar ve hiçbiri diyenler yüzde 25.8 oy oranına sahip.

AREA Araştırma'nın son anketi, Ankara'da seçim yarışının nasıl şekillendiğini gösteriyor. Mansur Yavaş, genel olarak önde görünüyor. Ancak Turgut Altınok, bazı bölgelerde ona yaklaşıyor. Diğer adayların ise oy oranları çok düşük. Kararsızlar ve hiçbiri diyenler ise yüzde 20 civarında.