İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtan Akşener, "Belediye başkan adaylarımız önemli bir yolculuğa çıkıyorlar" diyerek başarılar diledi.

Çorlu tren kazası davasını hatırlatan İYİ Parti lideri, "Bugün, Çorlu'daki acı tren kazasıyla ilgili karar verilecek. Nasıl bir karar verileceğini bilmiyoruz, umarım vicdanları karalayan milletimizin adalete olan güvenini yıkmayan, vicdanları karartmayan bir karar çıkar" dedi.

İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI BUĞRA KAVUNCU

Meral Akşener, İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu'yu şu sözlerle açıkladı:

Buğra Kavuncu 'Ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum" dedi. Ben de kabul ettim.

Buğra Kavuncu'dan ilk açıklama

Adaylığının açıklanmasının ardından Kavuncu şu ifadeleri kullandı;

İstanbul'la ilgili hayallerimizi, projelerimizi, nasıl bir İstanbul istediğimizi, nasıl bir İstanbul beklediğimizi, neleri vaat ettiğimizi, İstanbul'u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlere İstanbul'a anlatacağız.

"PARTİMİZİN HER FERDİ ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

Biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Buna istinaden partimizin her ferdi üstüne düşeni yapacaktır. Bu tür anlarda partimiz, ülkemiz için sorumluluk size geldiğinde buna her Türk vatandaşı "evet" demekle mükelleftir. Sözlerim çok açık.