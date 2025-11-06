Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç yaptığı yeni görevlendirmeyle Av. Sağra Kahraman Sevinç'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadı. Başkan Yardımcısı Sevinç, beş müdürlükten sorumlu olacak.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi'nde yeni bir atama gerçekleştirildi. Hukuk İşleri ve Özel Kalem Müdür Vekili olarak görev yapan Avukat Sağra Kahraman Sevinç, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Belediyenin ikinci teknik başkan yardımcısı olarak atanan Sevinç'in görevlendirmesiyle başkan yardımcıları sayısı seçilmişlerle birlikte 4'e yükseldi.

Yapılan atama ardından daha önce seçilmiş Başkan Yardımcısı Baran Güneş'e bağlı olan Hukuk İşleri Müdürlüğü de Sağra Kahraman Sevinç'in sorumluluk alanına geçti.

Buna göre Sevinç; Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu teknik başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yeni Başkan Yardımcısı Av. Sağra Kahraman Sevinç'e görevinin Mudanya'ya hayırlı olması temennisiyle başarılar diledi.