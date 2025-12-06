Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi kapsamında çalışmalar sahada hızla ilerliyor.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Mansur Aladağ, proje alanında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Zeydan Karalar'ın başlattığı dev projede çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Başkan Vekili Güngör Geçer su probleminin her geçen gün arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: 'Önümüzdeki yüzyılda en büyük sorunlarımızdan biri su problemi. Bundan sonraki süreçte dünyada en önemli şey su olacak. Bizler de Adana'da içme suyu problemini çözmek için daha önceden başlatılmış olan projelerimizi hızlandırıyoruz.

Yedigöze'deki çalışmaları denetledik. Yedigöze İçme Suyu Projesi ile birlikte 4 ilçemize su vereceğiz. Toplamda 159 mahallemizin su ihtiyacını karşılayacağız. Hızlı bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu projelerin Adana'ya ve tüm ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum.'

ASKİ tarafından yürütülen Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi kapsamında Kozan, İmamoğlu, Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde toplam 159 mahallenin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.'