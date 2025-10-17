Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (KEÇMEK) 2025-2026 eğitim dönemi başladı.

ANKARA (İGFA) - Alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde verilen eğitimlerde kursiyerler, yeni dönemin ilk derslerinde bir araya geldi. İlçenin farklı merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayan kurslardan hem kadınlar hem de erkekler yararlanabiliyor.

BİREYSEL GELİŞİM VE MESLEKİ DONANIM BİR ARADA

KEÇMEK, her yaş grubundan vatandaşa yeni beceriler kazandırmayı ve mesleki yeterliliklerini artırmayı hedefliyor. Bilişim teknolojilerinden kişisel gelişime, el sanatlarından güzellik ve saç bakım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan eğitimlerle kursiyerler hem üretkenliklerini artırıyor hem de sosyal hayata daha aktif şekilde katılıyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ANLAYIŞI

Keçiören Belediyesi, 'herkese eşit hizmet' ilkesi doğrultusunda her vatandaşın ilgi ve yeteneğine göre ücretsiz eğitimlerden yararlanmasına olanak tanıyor. Kurslara gösterilen yoğun ilgi, ilçede eğitime, üretime ve sosyal kalkınmaya verilen önemin somut bir göstergesi oldu. KEÇMEK, yeni dönemde de vatandaşların bilgi, üretim ve dayanışmayla buluştuğu adres olmaya devam ediyor.