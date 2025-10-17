Muğla'da Dalaman Belediyesi'nin 'Temiz Dalaman' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği kapsamında, Tersakan Caddesi'nde geniş katılımlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş öncülüğünde başladı. Başkan Durmuş, temizlik sırasında karşılaştıkları çöp manzaralarının 'Dalaman'a yakışmadığını' belirterek vatandaşları çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı.

Temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe; CHP İlçe Başkanı Bilal Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, Dalaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Karataş, MBB Dalaman İlçe Hizmetleri Şube Müdür Vekili İzzet Ontaş, belediye birim müdürleri, personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tersakan Caddesi'nde Gürköy'den sanayiye kadar uzanan güzergâhta yapılan çalışmada; plastik, pet şişe, cam şişe, sigara paketleri, ayakkabı, lastik ve saksı gibi çeşitli atıklar toplandı.

Çalışma sırasında çevre kirliliğine dikkat çeken Başkan Durmuş şu ifadeleri kullandı: 'Karşılaştığımız manzara hiç hoş değil. Bu, çevremize, geleceğimize, dünyamıza bir ihanet. Doğaya atılan her çöp, geri dönüşü imkânsız sonuçlar doğuruyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Kirletmeyelim, çevremizi temiz tutmayı öğrenelim.'

Yol kenarına atılmış içki şişelerine de tepki gösteren Başkan Durmuş; 'Kimsenin bir şey yemesine içmesine karşı değiliz ama çevremizi temiz bırakalım. Kimsenin iş yükünü arttırmayalım. Belediye olarak buraya harcayacağımız enerjiyi sizlere farklı hizmetler sunarak harcayalım' dedi.

Temizlik seferberliğini her Çarşamba günü saat 15.00'te ilçenin farklı noktalarında sürdüreceklerini belirten Başkan Durmuş, şöyle devam etti: 'Amacımız temizlik konusunda farkındalık oluşturmak. Kirletmemeyi vatandaşlarımıza öğretmek istiyoruz. Her Çarşamba günü farklı noktalarda olacağız. Vatandaşlarımızın bu etkinliğe ilgi göstermesini önemsiyoruz. Biz, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimiz, birim müdürlerimiz ve personelimizle burada olacağız. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.'